Ученые назвали смертельную опасность переработок

Оказалось, что рабочий день более десяти часов может привести к развитию опасного заболевания.

Французские ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня. Они заявили, что у людей, которые работают больше 10 часов в день, повышается риск развития инсульта. Об этом пишет MedicalXpress, ссылаясь на результаты исследования.

Так, у людей работавших более 10 часов на протяжении как минимум 50 дней, риск развития инсульта увеличивался на 29 % по сравнению с теми, кто не перерабатывал. При этом у тех, кто работал по 10 часов в течение 10 лет, риск повышался уже на 45 %.

В исследовании приняли участие 143 592 человека в возрасте от 18 до 69 лет. За их состоянием наблюдали около семи лет. Особенно пагубно переработки сказывались на здоровье добровольцев, не достигших 50 лет.

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