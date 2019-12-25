Ученые назвали приблизительное время миграций древнего человека из Африки

Массовая миграция в Азию началась порядка 65 тысяч лет назад.

Ученые из Кембриджского университета провели палеоклиматическую реконструкцию последних 300 тысяч лет и выяснили, что существенное влияние на время и пути миграций древнего человека из Африки оказал климат того времени. Не расселился человек сразу по всему миру и из-за суровых условий на Ближнем Востоке, а также из-за конкуренции со стороны неандертальцев. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Отмечается, что в Азию человек мог попасть через Синайский перешеек и по Баб-эль-Мандебскому проливу. В первом случае миграция древних людей могла осуществляться промежутках между 246 и 200 тысячами лет назад, 130—96 тысяч лет назад и около 78 тысяч лет назад. А вот пересечь пролив люди могли в промежутках от 242 до 275 тысяч лет назад, и от 182 до 145 тысяч лет назад. А вот порядка 65 тысяч лет назад одновременно были открыты два пути в Азию.

Совпадают эти оценки и с археологическими данными, которые свидетельствуют, что Homo sapiens неоднократно пытались в течение последних 300 тысяч лет покинуть Африку, но самая успешная волна миграции произошла порядка 65 тысяч лет назад.

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