Ученые назвали дату апокалипсиса на Земле

Если человечество изобретёт способ сопротивляться дезоксигенации, то катастрофы удастся избежать.

Ученые NASA и Университета Тохо назвали дату апокалипсиса на Земле. По их подсчётам, если не случится какого-то катаклизма раньше, то Солнце просто испарит кислород на планете. Этот процесс называется дезоксигенация.

Рассчитать точную дату помогла специальная программа. Её запустили 400 тысяч раз. Согласно подсчётам дезоксигенация произойдет в 1 000 002 021 году. Результаты исследования опубликованы в издании Nature Geoscience.

Отмечается, что если человечество изобретёт способ сопротивляться дезоксигенации, то катастрофы удастся избежать.

Ранее ученые предрекли России катастрофически долгое лето.

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