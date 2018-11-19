Учёные испытали лекарство, замедляющее старение

В Соединённых Штатах Америки учёные испытали на людях новейшие препараты, которые призваны очистить организм от стареющих клеток и сохранить молодость тела.

Сенолитики - так называются лекарственные вещества, которые созданы для очищения организма от стареющих клеток. Исследователи из Техасского университета провели первое испытание данного препарата на людях. Учёные уверяют, что с помощью этих препаратов человеку удастся избежать старения, которое у большинства людей становится заметным уже после 30 лет.



В научном эксперименте нового препарата на людях приняли участие 15 человек. Они были отобраны неслучайно - все испытуемые находились на лечение от редкого вида заболевания - идиопатического фиброза лёгких. Сенолитики помогли пациентам не только уменьшить боли, но и значительно улучшить общее состояние организма.

Данный препарат избирательно убивает те клетки в организме, которые уже находятся в стадии активного старения. Учёные объясняют, что с годами процесс естественного очищения организма иммунной системой становится всё более медленным, поэтому необходимо применение специализированных препаратов. Удаление состарившихся клеток поможет не только избавиться от явных признаков старения, но и уберечь организм от возможности возникновения онкологических заболеваний.



Учёные информируют, что для продления жизни и сохранения молодости организма одних сенолитиков недостаточно. Молодость организма складывается из таких факторов, как активность, правильное питание и своевременное лечение заболеваний.

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