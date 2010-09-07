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Российские ученые изобрели дистанционный термометр для смартфона

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Температуру можно измерить дистанционно. Презентация состоится в сентябре этого года.

В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров. Об этом сообщило РИА Новости.

Устройство представляет собой термометр-наклейку и может передавать данный на гаджет. Новинку общественности презентуют в сентябре этого года. Новое изобретение можно будет использовать как в больнице, так и дома. Особенно это актуально в ситуации с маленькими детьми, которым температуру нужно измерять каждые 1-2 часа.

В устройстве отсутствует ртуть, поэтому оно абсолютно нетоксично и безопасно. Прибор будет стоить бюджетно, без зарядки сможет работать около года.

Сотрудникам "Атомпроект" перед входом на работу измеряют температуру.

Теги: термометр
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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