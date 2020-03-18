Сотрудникам "Атомпроект" перед входом на работу измеряют температуру

Перед входом собралась километровая очередь.

На входе АО "Атомпроект", который находится на улице Савушкина, скопилась километровая очередь из сотрудников. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Все дело в том, что перед началом рабочего дня всем работникам начали измерять температуру.

Петербургскую школу проектирования атомных объектов представляет АО "Атомпроект". Компанию создали 1 июля 2013 года, объединив компетенции старейших петербургских институтов атомной отрасли — ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" и ОАО "Санкт-Петербургский "Атомэнергопроект". Специалисты петербургского институтасоздали проект первой в мире атомной электростанции в Обнинске, а также проекты всех промышленных ядерных предприятий страны и более 20 исследовательских реакторов по всему миру, разработана документация для 17 АЭС. Инженеры АО "АТОМПРОЕКТ" разработали проект "саркофага" для 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, сооружение которого было осуществлено в рекордно короткие сроки.

На сегодняшний день по проекту АО "АТОМПРОЕКТ" ВВЭР-1000 сооружается вторая очередь Тяньваньской АЭС в Китае, по проекту ВВЭР-1200 — Ленинградская АЭС-2 и Белорусская АЭС.

Накануне в Петербурге постановили искать коронавирус у мертвых.

Фото и видео: Piter.TV