Участок ж/д между станциями Площадь трех вокзалов и Курская подготовили к пуску МЦД-4

Сергей Собянин и Олег Белозеров проинспектировали объект в российской столице.

Глава российской столицы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров в пятницу 2 июня осмотрели итоги реконструкции участка "Площадь трех вокзалов - Курская" для будущего МЦД-4, а также открыли станцию "Площадь трех вокзалов", на которой властями города завершен второй этап масштабной реконструкции. Мэр Москвы назвал этот проект одним из самых сложных из реконструкции железнодорожной инфраструктуры за всю историю столицы.

По правде говоря, очень долго не могли решиться на этот проект, не могли прийти к заключению, когда он будет реализован. Самые ближайшие сроки, которые нам называли строители, это был 2025 год, и то в лучшем случае... Сергей Собянин, мэр Москвы

Сергей Собянин добавил, что железнодорожный участок специалистам удалось реконструировать на полтора года раньше заявленного срока. Рабочие успели положить новые пути, построить новый вокзал, три эстакады, три путепровода. При этом во время проведения мероприятий не перекрывалось автомобильное движение, хотя работы велись в самом центре города. Известно, что поезда для МЦД-4 будут ходить с интервалом в три минуты.

Собянин: в Москве 11 станций Троицкой линии метро откроют в 2024 году одновременно.

Фото и видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин