Собянин: в Москве 11 станций Троицкой линии метро откроют в 2024 году одновременно

Глава города рассказал о строительстве новых станций столичного метро.

Первые 11 станций Троицкой линии Московского метрополитена планируется открыть одномоментно в осенне-зимний период 2024 года. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.Чиновник заметил, что создается пусковой комплекс. Речь идет о линии в 25 километров, которая пройдет от Коммунарки до ЗИЛа. Чиновник проверил ход выполнения работ по проекту, осмотрев строящуюся станцию под названием "Университет дружбы народов".

Один из самых крупнейших пусков в истории метрополитена, который запускается одним куском. Для того, чтобы их запустить одновременно, на всех станциях должна вестись интенсивная работа, чтобы состыковать примерно в одно время выход всех линий и станций... Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава города подчеркнул значимость строительства новой станции на улице Миклухо-Маклая. Сергей Собянин пояснил, что станцией подземки воспользуются сотни тысяч граждан. Он пояснил, что для населения будет улучшена транспортная доступность. Рядом с метро будут находиться не только Университет дружбы народов, но также и геологический университет, университет МВД, научные, медицинские центры.

Собянин: Москва продолжает помогать в обеспечении нужд жителей новых территорий РФ.

Фото и видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин