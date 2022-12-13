Собянин: Москва продолжает помогать в обеспечении нужд жителей новых территорий РФ

По его словам, власти и волонтеры Москвы принимают в этом активное участие.

Москва продолжает помогать в обеспечении нужд жителей новых территорий России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, власти и волонтеры Москвы принимают в этом активное участие. Он также заявил о необходимости помогать тем, кто находится в зоне спецоперации.

Огромный объем волонтерского движения также помогает тем, кто находится в зоне СВО. Как наш президент сказал, в регионах должна быть экономика. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Собянин заявил, что санкции не повлияли на туризм в Москве.

Видео: ВКонтакте / Российское общество "Знание"