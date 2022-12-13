Собянин заявил, что санкции не повлияли на туризм в Москве

Глава Москвы рассказал о доходах столицы.

Доходы от туризма в Москве составляют примерно 140 миллиардов рублей ежегодно, а западное санкционное давление никак не сказалось на этой экономической отрасли. Соответствующее заявление в рамках выступления на просветительском форуме "Знание" сделал глава российской столицы Сергей Собянин. Чиновник заметил, что за счет получаемых денежных средств от туризма властям удается многое сделать в регионе, а остальное также удается отправить на реализацию других программ.

Сегодня количество туристов в Москву увеличилось и находится на высоком уровне, несмотря на ситуацию с санкциями. Много приезжают из других регионов и стран. И я надеюсь, что после пандемии будет еще больше туристов. Сергей Собянин, глава Москвы

Собянин заявил о готовности Москвы к санкциям в фармакологической области.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"