Собянин заявил о готовности Москвы к санкциям в фармакологической области

Глава города выступил на форуме "Знание".

Российская столица готова к тому, что другие страны введут санкции и ограничат стране импорт лекарств. Соответствующее заявление в рамках просветительского форума "Знание" в Москве сделал мэр города Сергей Собянин. Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что еще несколько лет назад говорилось о том, что на территории Москвы не будет промышленности, так как предприятия будут находиться в Туле, Нижнем Новгороде, Калуге и других населенных пунктах. Считалось, что Москва не может быть местом для развития промышленности. Однако в настоящее время этот тезис удалось опровергнуть. За последние пять лет в столице общий объем обрабатывающей промышленности увеличился в два раза.

Создается фармкластер мирового уровня. И когда нам говорят, грозят нас отключить... это обсуждается в Евросоюзе, американцы пытаются новые санкции объявить, хотят запретить вообще все, включая медицину. Мы не ждем, мы готовимся. Сергей Собянин, мэр Москвы

Сергей Собянин пояснил, что Москве нужно заниматься промышленностью и транспортом, а также обновлением и благоустройством города.

Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"