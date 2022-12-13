Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве открылись последние десять станций проекта.

Российский президент Владимир Путин дал старт движению подземных поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Политик выступил на торжественном мероприятии по видеосвязи. Также на месте открытия БКЛ находился мэр столицы Сергей Собянин. Там же присутствуют рабочие, которые создавали линию

Разрешаю, с Богом! Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что строительство Большой кольцевой линии представлял из себя один из крупнейших проектов страны в сфере метростроения, которые реализовывались за последние десятилетия в стране. В проекте заявлены 31 станция и три электродепо. Общая продолжительность БКЛ составляет порядка 70 километров. В 2023 году в эксплуатацию вводятся последние девять последних станций проекта: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Путин заявил, что 2022 год был особым для всей страны и для ФСБ.

Фото и видео: Kremlin.ru