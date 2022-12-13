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Путин заявил, что 2022 год был особым для всей страны и для ФСБ

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Президент подчеркнул, что подразделения ФСБ решали сложные и нестандартные задачи во время спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2022 год был особым для всей страны и для ФСБ. Об этом он сообщил на аседании коллегии ФСБ, посвященном подведению итогов работы ведомства в прошлом году.

Глава государства отметил, что подразделения ведомства решали сложные и нестандартные задачи во время спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что сотрудники ФСБ прикрывали государственную границу, а также активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом.

Ранее Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, президент россии, фсб россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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