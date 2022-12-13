Он подчеркнул, что их отличают высочайший уровень подготовки.

Президент РФ Владимир Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии. Об этом он заявил в поздравлении военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля.

Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля. Путин отметил, что бойцов и командиров сил спецопераций считают гордостью армии. Он подчеркнул, что их отличают высочайший уровень подготовки, умение решительно действовать и решать задачи в любых регионах мира.

Ранее мы сообщали, что Путин пообщался с военными на митинге-концерте в "Лужниках".

Видео: kremlin.ru