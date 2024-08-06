  1. Главная
Участок коричневой линии метро от Юго-Западной до Путиловской запустят в 2029 году
Сегодня, 21:49
Метрострой Северной Столицы подтвердил сроки ввода второй очереди коричневой ветки

В Петербурге к 2029 году планируют ввести в эксплуатацию участок второй очереди Красносельско-Калининской линии от станции "Юго-Западная" до "Путиловской", включая пересадку на "Кировский завод", сообщает "Деловой Петербург".

Пресс-служба компании "Метрострой Северной Столицы" заявила, что сроки ввода второй очереди коричневой линии остаются прежними — 2029 год. По данным подрядчика, перераспределение финансовых средств не окажет влияния на график строительства.

Строительно-монтажные работы на участке от "Юго-Западной" до "Путиловской", включая пересадочный узел на "Кировский завод", планируют полностью завершить до конца текущего года. Кроме того, второй выход со станции "Лиговский проспект-2" предполагается ввести в эксплуатацию одновременно с готовностью терминала высокоскоростной магистрали.

Ранее сообщалось, что первый поезд "Балтиец" для синей линии метро направился в Петербург.

Фото: АО "МССС"

