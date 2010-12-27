Участок Парашютной улицы отремонтируют за 38, 2 миллионов рублей

Организации, выигравшей конкурс, необходимо будет отремонтировать участок в 9 километров дороги, ливневую канализацию, а также установить опоры наружного освещения.

Парашютную улицу в Петербурге отремонтируют за 38,25 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Победитель будет известен 20 августа.

Аукцион объявила ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Согласно их постановлению, работы необходимо провести до 30 ноября 2020 года. Затраты оценивают в 38,245 миллионов рублей. Организации, выигравшей конкурс, необходимо будет отремонтировать участок в 9 километров дороги, ливневую канализацию, а также установить опоры наружного освещения. Далее подрядчик обязан выполнить работы по благоустройству территории.

Ранее, в начале июля, выбрали подрядчика для постройки продолжения проспекта Ветеранов. Стройка будет продолжаться до ноября 2019 года.

Фото: citywalls.ru