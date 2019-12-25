Прокуратура утвердила обвинение в отношении петербургского грабителя

Участники преступной группы ворвались ночью в квартиру на Кушелевской дороге к спящей семье и ограбили их на 1,4 млн рублей.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего уроженца Воронежской области. Он обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемый и трое сообщников вступили в преступный сговор на хищение имущества из квартиры на Кушелевской дороге.

В марте прошлого года фигуранты дела проникли в квартиру, в которой проживали молодой человек и девушка. Подавив волю потерпевших к сопротивлению, связав их руки стяжками и, заперев в разных комнатах, обвиняемые похитили 200 тысяч рублей и банковскую карту.

Оставив хозяев связанными, соучастники покинули квартиру и направились к банкомату где, используя пароль, сняли с банковской карты свыше 1,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 6 лет строгого режима за избиение петербурженки.

Фото: Piter.TV