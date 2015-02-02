Участника нападения на клуб "Цоколь" вновь арестовали в Петербурге

Чередника доставили в суд с ходатайством об аресте.

Невский суд Петербурга арестовал Николая Чередника за незаконное хранение оружия в квартире на проспекте Обуховской Обороны, 199. Ранее он был участником нападения на клуб "Цоколь". Об этом 11 октября рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Чередника доставили в суд с ходатайством об аресте. В его квартире изъяли самодельно переделанный сигнальный Stalker M906-S и патроны к нему. С обыском к 26-летнему Череднику наведались 9 октября, на следующий день дознание Невского УМВД возбудило дело по первой части статьи 222 УК. Подозреваемого заключили под стражу до 9 декабря.

Фото: Piter.tv