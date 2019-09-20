Участнице тикток-хауса порезали ножом лицо из-за ошибки курьера на Плессецкой

В квартире оказалась нетрезвая пара, которая отказалась возвращать пиццу, более того, они начали драку, вооружившись ножом и отверткой.

В квартире на Плесецкой улице участнице тикток-хауса порезали лицо ножом из-за ошибки курьера. Об этом сообщает телеграм-канал "Мегаполис".

Инцидент произошел во вторник вечером, 28 сентября, тогда девушка собрала компанию друзей и заказала еду. Курьер перепутал квартиры и доставил пиццу соседям, обнаружив ошибку, ребята позвонили им, чтобы забрать еду.

В квартире оказалась нетрезвая пара, которая отказалась возвращать пиццу, более того, они начали драку, вооружившись ножом и отверткой. В результате у девушки ножевое ранение в области лица. Ее госпитализировали.

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Видео: Мегаполис