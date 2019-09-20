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Участнице тикток-хауса порезали ножом лицо из-за ошибки курьера на Плессецкой

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В квартире оказалась нетрезвая пара, которая отказалась возвращать пиццу, более того, они начали драку, вооружившись ножом и отверткой.

В квартире на Плесецкой улице участнице тикток-хауса порезали лицо ножом из-за ошибки курьера.  Об этом сообщает телеграм-канал "Мегаполис".

Инцидент произошел  во вторник вечером, 28 сентября, тогда девушка собрала компанию друзей и заказала еду. Курьер перепутал квартиры и доставил пиццу соседям, обнаружив ошибку, ребята позвонили им, чтобы забрать еду. 

В квартире оказалась нетрезвая пара, которая отказалась возвращать пиццу, более того, они начали драку, вооружившись ножом и отверткой. В результате у девушки ножевое ранение в области лица. Ее госпитализировали. 

Ранее в Тихвине двое приятелей избили мужчину и украли у него почти 100 тыс. рублей.

Видео: Мегаполис 

Теги: драка, пицца, плесецкая, тиктокеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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