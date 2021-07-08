Участница шоу "Песни на ТНТ" из Петербурга выпустила новый релиз "Исповедь"

Альбом Насти Мартыновой доступен на всех цифровых площадках.

Участница шоу "Песни на ТНТ" и "Голос 7" Настя Мартынова выпустила LIVE-релиз "Исповедь". В релиз вошли две песни – "Мама" и "Безответно", которые связаны между собой одной историей. В песне "Мама" рассказывается история из жизни певицы.

Мы с мамой смогли преодолеть сложный период и не дали нашим отношениям разрушиться. В этой песне я пою о той боли, которую мне принесли долгие годы разлуки с ней. Настя Мартынова, певица

В песне "Безответно" певица прощает тех, кто когда-то её ранил. Девушка по-прежнему любит всех тех, кто когда-то причинил ей боль. В записи и съёмке живого выступления певицы принимали участие 20 музыкантов и хор.

Ранее группа "Ногу Свело!" выпустила клип на песню "Телезвезда".

Видео: YouTube / Настя Мартынова