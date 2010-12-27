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Участница нападения на школьный автобус в Петербурге приговорена к 5 месяцам в колонии-поселении
Сегодня, 22:24
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ProkVad
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Участница нападения на школьный автобус в Петербурге приговорена к 5 месяцам в колонии-поселении

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Саидмуратова находится под стражей с 29 декабря.

Сегодня, 24 апреля, Невский суд Северной столицы признал участницу нападения на школьный автобус виновной и приговорил ее к колонии-поселению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело Саидмуратовой было рассмотрено в особом порядке. Она признала вину в хулиганстве, раскаялась и примирилась с раненым водителем, которого била битой.

Суд назначил наказание в виде пяти месяцев в колонии-поселении.

Уточнили в пресс-службе судов

Потерпевший водитель не возражал против прекращения дела Саидмуратовой в связи с примирением сторон, но суд посчитал, что это невозможно. Подсудимая должна была понести ответственность за хулиганство, которое относится к преступлениям против общественного порядка.

Напомним, что вечером 25 декабря 2017 года водитель иномарки с ножом напал на шофёра детского автобуса на Октябрьской набережной. По версии следствия, главный обвиняемый Ализаде Мустафаев несколько раз ударил водителя ножом на глазах у детей, из-за того, что школьный автобус не уступил ему дорогу.

Фото: Piter.TV

Теги: лишение свободы , нападение на водителя , нож , саидмуратова , суд
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб ДТП

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