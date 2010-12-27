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Петербургская экс-уборщица наказала работодателей кражей планшетов и телефонов на 450 тысяч рублей
Сегодня, 13:21
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lesjasap
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Петербургская экс-уборщица наказала работодателей кражей планшетов и телефонов на 450 тысяч рублей

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Полиция раскрыла кражу из магазина на Петроградке планшетов и мобильников на 450 тысяч рублей.

В Петроградском районе оперативники задержали экс-уборщицу салона бытовой техники, которая решила украсть у бывших работодателей ценный товар. Женщина вынесла из складского помещения 12 сотовых телефонов и планшетов на сумму 450 тысяч рублей. 

Петербурженка обвиняется в ограблении в крупном размере. Преступный инцидент произошел в январе 2018 года. Месть сотрудницы заведения приобрела материальную подоплеку: обиженная работница решила “забрать” деньги в качестве моральной компенсации. Ей удалось достать из офиса несколько дорогостоящих технических гаджетов, после чего злоумышленница покинула место преступления. 
 
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Петроградский районный суд. Об этом сообщает представитель пресс-службы Прокуратуры города.
 

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Теги: кража , ограбление , петроградка , петроградская сторона , петроградский район , происшествия спб , уборщица
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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