Петербургская экс-уборщица наказала работодателей кражей планшетов и телефонов на 450 тысяч рублей

Полиция раскрыла кражу из магазина на Петроградке планшетов и мобильников на 450 тысяч рублей.

В Петроградском районе оперативники задержали экс-уборщицу салона бытовой техники, которая решила украсть у бывших работодателей ценный товар. Женщина вынесла из складского помещения 12 сотовых телефонов и планшетов на сумму 450 тысяч рублей.

Петербурженка обвиняется в ограблении в крупном размере. Преступный инцидент произошел в январе 2018 года. Месть сотрудницы заведения приобрела материальную подоплеку: обиженная работница решила “забрать” деньги в качестве моральной компенсации. Ей удалось достать из офиса несколько дорогостоящих технических гаджетов, после чего злоумышленница покинула место преступления.



Уголовное дело направлено на рассмотрение в Петроградский районный суд. Об этом сообщает представитель пресс-службы Прокуратуры города.

