Убийца, который убил жену и сжег ее тело, отсудил у матери убитой 300 тысяч

Известный фотограф, жестокий убийца своей супруги фотомодели, находится за решеткой. Но это не помешало подать в суд на родственников жены, чтобы отсудить у них имущество.

В 2013 году известный в Екатеринбурге фотограф убил свою жену – фотомодель. Находясь за решеткой, он решил отсудить у родителей жены имущество покойной.

Эта пара была известна в городе. Успешная и красивая модель Юлия Прокопьева и ее супруг-фотограф Дмитрий Лошагин были знамениты и богаты. Их брак длился всего 2 года. В 2013 году Юлия пропала. Вскоре под Екатеринбургом было обнаружено обгоревшее тело фотомодели. Первый суд оправдал Дмитрия, из-за недостаточности доказательств. Родственники были не согласны с решением суда. Да и следователи с помощью косвенных улик полностью восстановили картину убийства. Лошагин в ходе ссоры сломал шею Юлии, затем запаковал тело в пластиковый пакет и вывез из города, где пытался сжечь тело, чтобы замести следы преступления.

Только в 2015 году состоялось повторное заседание суда, в ходе которого Лошагин был признан виновным в убийстве жены и заключен под стражу на 10 лет.

Находясь в заключении, Лошагин решил отсудить у родителей убитой им жены имущество. Судебное разбирательство длилось около года. Мать Юлии сообщала тогда прессе, что Лошагин отобрал у нее ребенка, а теперь хочет с помощью денег убитой выйти на свободу.

7 марта 2019 года стало известно, что суд постановил выплатить матери Юлии 285 тысяч рублей Дмитрию Лошагину. Эта сумма эквивалентна половине стоимости автомобиля, которую Юлия купила, находясь в браке с Дмитрием.