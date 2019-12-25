Суд отменил УДО для убившего жену фотографа Лошагина

Ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено 3 августа.

Свердловской областной суд удовлетворил жалобу государственного обвинителя, который оспорил решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного за убийство жены фотографа Дмитрия Лошагина. Об этом пишет ТАСС.

3 августа текущего года мужчину отпустили по УДО, однако, старший помощник прокурора по Михаил Лебедев возражал против этого. Он отметил, что Лошагин не признал вину и не извинился перед потерпевшими.

Суд постановил постановление Чкаловского районного суда города Екатеринбурга от 3 августа 2021 года в отношении Лошагина Д.А отменить. Дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции в ином составе суда. из решения судьи

Таким образом, Лошагину остается отбыть в колонии около двух лет и четырех месяцев.

Напомним, в июне 2015 года фотографа приговорили к десяти годам заключения. Он признан виновным в смерти модели Юлии Прокопьевой. Наказание мужчина должен отбывать в колонии строгого режима. Через несколько месяцев суд частично изменил приговор Лошагину и уменьшил срок наказания до девяти лет и десяти месяцев. Осенью 2019 года суд отказал мужчине в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкий вид, однако, повторное ходатайство в 2020 году было удовлетворено. Три неотбытых срока колонии суд заменил Лошагину на ограничение свободы. Позже это решение было отменено по удовлетворению апелляции прокурора.

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