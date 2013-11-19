Фотографа Лошагина, убившего свою жену, отпустили по УДО

Прокуратура изучит постановление суда на вопрос возможной апелляции.

Фотографа Дмитрия Лошагина, убившего свою жену, отпустили по условно-досрочном освобождению. В Чкаловском районном суде удовлетворили ходатайство фигуранта уголовного дела, осужденного за убийство супруги-фотомодели. Старший помощник прокурора по Свердловской области Михаил Лебедев возражал против удовлетворения запроса на УДО. Он напомнил, что Лошагин не признал вину и не извинился перед потерпевшими.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок два года четыре месяца 29 дней. пресс-служба суда

Напомним, что в июне 2015 года фотографа приговорили к 10 годам заключения. Он признан виновным в смерти модели Юлии Прокопьевой. Наказание мужчина должен отбывать в колонии строгого режима. Обвинение было вынесено со второго раза: в рамках первого судебного процесса инстанция оправдала фотографа, затем дело было направлено на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре 2015 года частично изменил приговор и уменьшил срок наказания до 9 лет и 10 месяцев. В октябре 2019 года суд отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкий вид, апелляция фотографа была оставлена без удовлетворения. В 2020 году фигурант дела еще раз подал ходатайство. Оно было удовлетворено. Три неотбытые срока колонии суд заменил обвиняемому на ограничение свыбоды. Позже это решение было отменено по удовлетворению апелляции прокурора.

Фото: Piter.tv

