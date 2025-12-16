У ведущего шоу Top Gear Кларксона обнаружили рак

Врачи диагностировали у ведущего шоу Top Gear Джереми Кларксона агрессивную форму рака. Об этом сообщил Daily Mail.

Шоумен рассказал о своей болезни в новом выпуске шоу "Ферма Кларксона". Он признался, что ему пришлось скрывать свой диагноз с мая. При этом телеведущий не уточнил, где у него раковая опухоль.

На прошлой неделе я пропал, мне сделали биопсию, это рак, и он агрессивный, но стадия очень ранняя, так что лечение будет Джереми Кларксон, ведущий шоу Top Gear

По словам телеведущего, ему сделают операцию, из-за которой он временно отстраниться от работы. Такая перспектива не очень устраивает Кларксона, но, как отметил шоумен, у него нет выбора.

Джереми Кларксон стал популярным благодаря шоу Top Gear, The Grand Tour и Who Wants to Be a Millionaire?. Несколько лет назад он сообщил о планах снять цикл передач о мировых диктаторах, в это списке значился Иосиф Сталин.

Фото: Magnific