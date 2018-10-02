Джереми Кларксон рассказал, о продаже какого авто за 300 тысяч жалеет больше всего

Британский телеведущий и журналист Джереми Кларксон отвечал на вопросы фанатов на YouTube-канале DriveTribe во время трансляции. Один из вопросов заставил автообзорщика вспомнить, продажа какого автомобиля была самой глупой.
Кларксон отметил, что никогда не покупает машину, которая ему не нравится.
Но однажды я продал двухдверную BMW за скромный ценник в три тысяч фунтов (около 300 тысяч рублей, – прим. ред.). Это был идиотский поступок
отметил телеведущий.
BMW 3.0 CSL выпуска примерно 1970-х годов. Тираж модели всего 1 265 авто. На сегодняшний день цена такой машины может достигать сотни тысяч долларов. В 2020 году такую машину (восстановленную по неоригинальным запчастям) продали за 175 тысяч долларов.
Любимыми авто Кларксон назвал Bentley Continental GT и Range Rover. Также специалист считает, что машины, которые принадлежат автомобильному обзорщику Джеймсу Мэю, явно переоценены.
Ранее мы писали, что группа Rammstein записала новый альбом в 2020 году.
Фото: instagram.com/jeremyclarkson1/
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все