Группа Rammstein записала новый альбом в 2020 году

Кристиан Лоренц не сказал, когда произойдет релиз.

В недавнем интервью Motor Music клавишник немецкой группы Rammstein признался,, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году музыкантам пришлось пересмотреть свои планы. Коллектив рассчитывал отправиться в международный тур, но его пришлось перенести.

Однако артисты не смогли долго сидеть без дела и записали новый альбом, хотя до начала пандемии вовсе не хотели собираться в студии. Лоренц отметил, что из-за невозможности выступать вживую, музыканты усилили свою креативность.

У нас было намного больше времени думать о новом и меньше отвлекаться отметил клавишник.

Детали релиза пока не раскрываются.

Ранее мы писали, что Земфира выпустила первый с 2013 года альбом "Бордерлайн".

Фото: instagram.com/rammsteinofficial/