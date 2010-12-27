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У станции «Обухово» нашли обезглавленный труп
Сегодня, 19:03
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maksimmowa

У станции «Обухово» нашли обезглавленный труп

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Личность погибшего устанавливается.

В Санкт-Петербурге, недалеко от железнодорожного переезда у станции "Обухово", обнаружили обезглавленный труп мужчины, 23 июля сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Информация о находке поступила УТ МВД России по СЗФО в 12:15 от машиниста грузового поезда. Труп без головы лежал в парке грузовых поездов. По предварительной информации мужчина 25-30 лет был сбит поездом.

Личность погибшего устанавливается. Проверку инцидента проводят сотрудники УУТ МВД России по СЗФО.

Фото: Pixabay

Теги: железнодорожные пути, поезд сбил человека, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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