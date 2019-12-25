У пожилых людей после коронавируса в два раза больше антител, чем у молодых

Их иммунная система чаще сталкивалась с большим количеством антигенов и лучше реагирует на иммунизацию.

Количество антител в организме человека после перенесенного коронавируса зависит от возраста. К такому выводу пришли ученые из Военно-медицинской академии имени Кирова, пишет РБК.

Медики обнаружили, что после коронавируса в организме людей от 60 до 70 лет в среднем в два раза больше антител, чем у пациентов 20-30 лет. При этом тяжесть заболевания на этот процесс не влияет.

Ученые объяснили это тем, что у пожилых людей иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и поэтому лучше реагирует на иммунизацию.

Кроме того, специалисты уверены, что уровень антител у мужчин и женщин изменяется по-разному. У мужчин количество антител достигает максимума на 45-е сутки после заражения и начинает падать после 60-х суток, у женщин – на 60-е сутки их число возрастает до пика и сохраняется в организме до полугода.

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