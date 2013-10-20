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У петербургских депутатов ЗакСа появятся тематические значки
Сегодня, 19:09
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У петербургских депутатов ЗакСа появятся тематические значки

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Известно, что знаки будут из золотистого топаса и горячей трёхцветной эмали. Депутаты смогут прикрепить их к одежде с помощью специальных зажимов.

В Законодательном собрании Петербурга в первом чтении приняли проект постановления о нагрудном знаке депутата ЗакСа. Об этом рассказали в Смольном.

Авторами инициативы стали единоросс Павел Иткин, коммунист Роман Кононенко, либерал-демократ Павел Крупник, Дмитрий Павлов от "Новых людей", справедливоросс Марина Шишкина и яблочник Александр Шишлов.

Так, проект вносит правки в городской закон от 1996 года. Депутаты предложили стилизовать значки под развевающийся флаг России с гербом Петербурга. На нём также укажут номер созыва ЗакСа.

Известно, что знаки будут из золотистого топаса и горячей трёхцветной эмали. Депутаты смогут прикрепить их к одежде с помощью специальных зажимов.

Фото: Piter.tv

Теги: депутаты, закс, значки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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