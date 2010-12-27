В Петербурге у памятника Пушкину высадят 2,5 тысячи розовых тюльпанов

Мастер-класс пройдет в пятницу, 27 октября, в сквере на площади Искусств.

Школьники Петербурга высадят более 2,5 тысяч луковиц перламутрово-розовых тюльпанов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Мастер-класс пройдет в пятницу, 27 октября, в сквере на площади Искусств. Садовники расскажут ребятам о деревьях, кустарниках и цветах, составляющих его красоту и неповторимость.

Тюльпаны расцветут на площади Искусств перед Русским музеем, Михайловским театром, Театром музыкальной комедии в мае следующего года, который объявлен президентом России Годом театра. Пресс-служба Комитета по благоустройству.

В комитете также добавили, что этой осенью в Петербурге планируют посадить около 400 тысяч тюльпанов.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе почти завершили благоустройство дворов.

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