Ученые нашли главную причину осложнений при коронавирусе

Причиной осложнений являются аутоагрессивные антитела.

В статье ученых Йельского университета, опубликованной в журнале Nature, говорится, что причиной тяжелого течения коронавируса являются аутоагрессивные антитела. Из-за них нарушается деятельность иммунной системы.

Получается, что белки, которые должны справляться с вирусом, начинают атаковать ткани и органы человека. Их количество напрямую связано с тяжестью течения коронавируса у пациента.

Ученые проанализировали образцы крови 194 медработников и пациентов с коронавирусом, чтобы выявить аутоагрессивные антитела. Выяснилось, что у зараженных пациентов резко повышается реактивность аутоантител по сравнению со здоровым человеком. В результате иммунная система человека начинает работать менее эффективно, это и приводит к осложнениям.

Причем аутоантитела остаются в организме и после выздоровления. Этим можно объяснить постковидный синдром. Выработку аутоантител могут вызвать даже легкие случаи коронавируса.

Фото: Piter.TV