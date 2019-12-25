  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученые нашли главную причину осложнений при коронавирусе
Сегодня, 15:34
149
shuwioll

Ученые нашли главную причину осложнений при коронавирусе

0 0

Причиной осложнений являются аутоагрессивные антитела.

В статье ученых Йельского университета, опубликованной в журнале Nature, говорится, что причиной тяжелого течения коронавируса являются аутоагрессивные антитела. Из-за них нарушается деятельность иммунной системы. 

Получается, что белки, которые должны справляться с вирусом, начинают атаковать ткани и органы человека. Их количество напрямую связано с тяжестью течения коронавируса у пациента. 

Ученые проанализировали образцы крови 194 медработников и пациентов с коронавирусом, чтобы выявить аутоагрессивные антитела. Выяснилось, что у зараженных пациентов резко повышается реактивность аутоантител по сравнению со здоровым человеком. В результате иммунная система человека начинает работать менее эффективно, это и  приводит к осложнениям. 

Причем аутоантитела остаются в организме и после выздоровления. Этим можно объяснить постковидный синдром. Выработку аутоантител могут вызвать даже легкие случаи коронавируса.

 

Фото: Piter.TV

Теги: иммунная система, коронавирус, осложнения при коронавирус, ученые
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии