Оператор петербургского штаба Навального попал под обыски

Вечером 3 ноября проводятся обыски у оператора петербургского штаба Навального Тимофея Петрова. Об этом сообщил и.о. руководителя штаба Денис Михайлов.

Вечером 3 ноября у оператора петербургского штаба Навального проходят обыски. Об этом сообщил и.о руководителя штаба Денис Михайлов, пишет "Росбалт".



Это может быть связано с запрещенным в РФ экстремистским движением "Артподготовка". Такая информация появилась в Twitter "Протестной Москвы".



Видео: Piter.tv