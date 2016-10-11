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Оператор петербургского штаба Навального попал под обыски

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Вечером 3 ноября проводятся обыски у оператора петербургского штаба Навального Тимофея Петрова. Об этом сообщил и.о. руководителя штаба Денис Михайлов.

Вечером 3 ноября у оператора петербургского штаба Навального проходят обыски. Об этом сообщил и.о руководителя штаба Денис Михайлов, пишет "Росбалт".

Это может быть связано с запрещенным в РФ экстремистским движением "Артподготовка". Такая информация появилась в Twitter "Протестной Москвы".  

Видео: Piter.tv 

Теги: алексей навальный , новости петербурга , новости спб , штаб навального в петербурге
Категории: Новости СПб

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