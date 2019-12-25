Экс-главу городского штаба Навального задержали в Петербурге

Мужчина должен был уехать на "Сапсане", но поезд пришлось пропустить.

Бывшего главу штаба Навального в Петербурге задержали. Об этом Денис Михайлов сообщил 19 апреля утром в своих социальных сетях.

Задержали у дома за участие в митинге 31 января. Везут в 1 отдел полиции СПб. написал Михайлов в Twitter.

Мужчине вменяют статью об организации протестной акции. Оппозиционер добавил, что его задержали за час до "Сапсана" и "билет уже не сдать."

Ранее в Петербурге осудили нынешнюю главу штаба Ирина Фатьянову. Октябрьский районный суд назначил девушке 10 суток ареста за организацию митинга 31 января. В протестной акции она не участвовала, а до нее отбывала наказание в спецприемнике за акцию 23 января.

Фото: Twitter / Денис Михайлов