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У найденного в диване питона заподозрили перелом
Сегодня, 23:01
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EvaRaskol

У найденного в диване питона заподозрили перелом

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Змее сделают рентген.

Королевский питон, которого обнаружили в диване жилой квартиры на Авангардной улице, теперь находится на попечении работников  "Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". 

В ходе обследования у змеи заподозрили перелом. Волонтеры отметили, что питон, судя по всему, не один день провел в скитаниях: он истощен, обезвожен, а на чешуе имеются повреждения кожи. Теперь змею-путешественницу ждет рентген, рассказали в соцсетях представители "Сирин".

Сейчас змею выхаживают, кормят и выносят погреться на солнышке.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Велес" отпустил на волю диких животных, прошедших реабилитацию.

Фото: wildlife_russia / Instagram

Теги: змея, рентген
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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