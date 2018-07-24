У найденного в диване питона заподозрили перелом

Змее сделают рентген.

Королевский питон, которого обнаружили в диване жилой квартиры на Авангардной улице, теперь находится на попечении работников "Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин".

В ходе обследования у змеи заподозрили перелом. Волонтеры отметили, что питон, судя по всему, не один день провел в скитаниях: он истощен, обезвожен, а на чешуе имеются повреждения кожи. Теперь змею-путешественницу ждет рентген, рассказали в соцсетях представители "Сирин".

Сейчас змею выхаживают, кормят и выносят погреться на солнышке.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Велес" отпустил на волю диких животных, прошедших реабилитацию.

Фото: wildlife_russia / Instagram