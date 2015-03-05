У метро "Международная" ликвидировали павильон с товарами почти на 1 млн рублей

Крупный павильон пришлось вывозить с помощью спецтехники.

Торговый павильон, который незаконно располагался у станции метро "Международная", отвезли на склад временного хранения. В нем продавали товары на общую сумму 900 тысяч рублей, все они были изъяты. Об этом сообщила пресс-служба комитета по вопросам правопорядка и безопасности.

В торговой точке продавали аксессуары для мобильных телефонов и электронные сигареты. Там было несколько продавцов. При этом "коробка" занимала участок незаконно, договор аренды с предпринимателем не был заключен.

Чтобы ликвидировать объект, пришлось вызвать специальную технику. В комитете отметили, что оштрафованы будут оба продавца.

Фото: Комитет по вопросам правопорядка и безопасности