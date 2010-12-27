У мамы участницы шоу «Пацанки» украли бензовоз

Мама одной из участниц шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Наталья Анатольевна Маковецкая является совладельцем компании по продаже топлива ООО «АртРесурс-М». Недавно у компании похитили бензовоз с 30 тоннами топлива.

Телезрители телеканала «Пятница» хорошо знают «пацанку» Анастасию Яворскую по прозвищу «Ярая», она участвовала в первом сезоне шоу и дошла до финала. Целеустремленная девушка с твердым характером приобрела большую популярность среди российских телезрителей. В нескольких сериях проекта появлялась мама Анастасии – Наталья Маковецкая, благодаря шоу они смогли найти общий язык и начали жить в мире и согласии.

Мама Насти является совладельцем компании по продаже топлива ООО «АртРесурс-М». Недавно у компании похитили бензовоз с 30 тоннами топлива.

19 сентября 2017 года на телефон владельца компании ООО «АртРесурс-М» поступил звонок от менеджера компании ООО «СК Легион» Владимира Самсонова. Звонивший попросил произвести поставку дизельного топлива в Псков. В ходе разговора собеседники договорились о стоимости бензина и о безналичной оплате данного продукта. После чего заключили договор и подписали дополнительное соглашение. Сотрудники ООО «АртРесурс-М выставили счет на оплату и следом получили платежное поручение об оплате поставки дизельного топлива. Заранее было обговорено, что бензовоз не начнет слив топлива, пока денежные средства не поступят на расчетный счет ООО «АртРесурс-М».

Вечером, 20 сентября водитель ООО «АртРесурс-М» привез топливо в Псков, по указанному адресу. Как выяснилось по приезду, денежные средства так и не поступили на расчетный счет организации. Самсонов Владимир попросил, чтобы бензовоз не уезжал с территории по адресу - Псков, Ваулиногорское шоссе, д. 20/3, так как убеждал, что деньги все же поступят на расчетный счет ООО «АртРесурс-М» утром, 21 сентября. Руководство компании согласились дождаться утра.

Примерно в 20-00, 20 сентября 2017 года на мой телефон позвонил водитель бензовоза, Старостин Вячеслав и сказал, что его принудительно заставляют начать слив бензовоза! Угрожают расправой! Я тут же начал звонить в полицию по номеру 112. После моего звонка на Ваулиногорское шоссе, д. 20/3 приехал наряд полиции Пскова и остановил процесс слива бензовоза в емкость, находящуюся на этой территории. На момент прибытия наряда полиции из бензовоза уже было забрано примерно половина дизельного топлива. Общая емкость бензовоза составляет 30 700 литров.

Виталий Маковецкий, владелец ООО «АртРесурс-М»

Далее бензовоз перегородили трактором для препятствия выезда. На сегодняшний день, бензовоз находится на территории Ваулиногорского шоссе, д. 20/3 и не может оттуда выехать, так как проезд перегорожен трактором.

На протяжении всего времени наш бензовоз удерживается незаконно. Без преувеличения сказать находится в плену! Мы несем ежедневные убытки по охране и аренде бензовоза. Мы обращались в правоохранительные органы Псковского района, чтобы нам помогли забрать наш бензовоз. На что получили следующий ответ: "правоохранительные органы претензий к Вашему бензовозу не имеют"

Наталья Маковецкая, совладелец ООО «АртРесурс-М»

На место задержания бензовоза в ночь происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД и участковый Псковского района. Ими был зафиксирован факт незаконного удержания бензовоза, но принимать меры по освобождению бензовоза ГИБДД с участковым не стали. 26 сентября 2017 года ООО «АртРесурс-М» подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, а 23 октября Виталий Маковецкий подал заявление в суд Псковского района о бездействии полиции. По не ясным причинам, полиция не видит в этой ситуации состава преступления.

Мы не получили на свой расчетный счет денежные средства за данное дизельное топливо, соответственно дизельное топливо является нашей собственностью, часть из которого у нас уже украли, а вторую часть пытаются также похитить! Никаких договоров, обязательств и прочего перед ИП Еремин у нашей организации нет.





Виталий Маковецкий, владелец ООО «АртРесурс-М»