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В Колпине старушка, укравшая из магазина 3 тысячи рублей, тайно хранила дома оружие
Сегодня, 13:45
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lesjasap
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В Колпине старушка, укравшая из магазина 3 тысячи рублей, тайно хранила дома оружие

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В Колпинском районе бабушка-воровка хранила дома оружие.

В Колпине задержали пенсионерку, укравшую в магазине три тысячи рублей. К тому же, у бабушки в квартире обнаружили арсенал с оружием и боеприпасы. 
 
Сообщается, что преступницу задержали 4 декабря. По информации от следствия, 18 ноября 58-летняя женщина зашла в “Пятерочку” по улице Ижорского батальона и забрала с прилавка кассы оставленный другим покупателем кошелек. Позже за потерянной вещью вернулась хозяйка - 58-летняя врач-психиатр. По заявлению потерпевшей, в бумажнике у нее находились тысяча рублей, медальон и дисконтные карточки. 
 
Воровку отследили по камерам видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Когда оперативники пришли в дом к бабушке, они обнаружили в помещении револьверы и патроны к ним. Оружие изъято у владелицы. 
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Теги: колпино , колпинский район , кража , улица ижорского батальона
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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