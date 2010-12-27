На Московском проспекте Петербурга нашли боеприпас со времен Великой Отечественной войны

У клуба "Папанин" на Московском рабочие нашли боеприпас.

В Санкт-Петербурге 8 ноября на Московском проспекте обнаружили боеприпас. Установлено, что сейчас он не несет никакой опасности, боеприпас пролежал под зданием со времен войны.

Известно, во время раскопок в рамках реконструкции здания на углу Московского проспекта и Заставской улицы рабочими был найден артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной. Уточняется, что длина его составляет 1200 мм, а диаметр – 250 мм. ОТметитм, что на месте находки находились клуб "Папанин", банк "Российский капитал", супермаркет "Азбука вкуса" и другие заведения.