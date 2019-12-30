У гендиректора "Дождя" обнаружили рак груди

Первое время Наталье Синдеевой было тяжело произнести слово "рак".

В выпуске программы "Синдеева" на "Дожде" Наталья Синдеева и журналистка Катерина Гордеева обсудили проблемы российской медицины, табуированность онкологии и то, как поддержать людей, болеющих раком.

Синдеева призналась, что в декабре 2019 года ей диагностировали рак груди.

"Я его приняла внутрь себя, поняла, что, чувак, нам надо как-то с тобой пожить и разобраться", — рассказала гендиректор и добавила, что не борется с раком.

По ее мнению, о болезни необходимо говорить — это поможет решить многие психологические проблемы.

Ранее мы писали, что помощница МакSим заявила, что певицу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео: Global Look Press