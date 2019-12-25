Под Петербургом у дороги нашли труп мужчины со ссадинами на голове и руке

Тело направили в морг для выяснения причин смерти.

В ночь на понедельник, 11 мая, в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении трупа в Кировском районе Петербурга. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции нашли на автодороге "Павлово-Луга" у деревни Пухолово тело, на голове и руке которого были найдены ссадины. Личность погибшего удалось установить оперативно. Им оказался житель Металлостроя 1975 года рождения.

Тело направили в морг для выяснения причин смерти. Также на месте были найдены зажигалка и пачка сигарет, они также были изъяты.

На выходных на берегу Финского залива нашли труп.