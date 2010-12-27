У безработной петербурженки из "Ауди" украли "Айфон 10", 2000 рублей и 150 Евро

Полицейские задержали злоумышленника.

Вечером, 7 декабря, в полицию Калининского района Петербурга неработающая 34-летняя гражданка заявила о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина заявила, что у дома № 78/3 по проспекту Луначарского на нее напал неизвестный, когда она садилась в автомобиль "Ауди". Угрожая физической расправой, злоумышленник отобрал у нее мобильный телефон "Айфон 10", 2000 рублей, 150 Евро и 3 банковские карты, после чего скрылся.

В совершении преступления сотрудники полиции задержали безработного 38-летнего мужчину, который уже находится в федеральном розыске за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ).

Похищенное было изъято. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

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