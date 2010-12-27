В Петербурге младенец запутался в одноразовой пленке и едва не задохнулся

За ним не уследил отец.

В Петербурге 4-х месячный малыш запутался в одноразовой пленке и чуть не задохнулся, рассказал АН "Оперативное прикрытие".

По информации издания, ребенка нашла мать, которая вернулась домой. Малыш был оставлен с отцом. По словам женщины, голова мальчика была запутана в одноразовую пленку.

Ребенка госпитализировали в детскую больницу № 5 в тяжелом состоянии. У младенца диагностировали тяжелую механическую асфиксию.

Отмечается, что семья благополучная и на учете в ПДН не состоит. По факту происшествия проводится проверка.

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