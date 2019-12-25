У актера Николая Соловьева украли "Жигули" в Петербурге

Мужчина не пользовался автомобилем пару лет, а когда обнаружил пропажу, было поздно.

У актера театра и кино Николая Соловьева украли "Жигули", сообщили в 5-tv.ru.

Оказалось, что в 2018 году он припарковал авто во дворе одного из домов на Васильевском острове и с тех пор ей не пользовался. Вечером 14 марта супруге Соловьева позвонил неизвестный и сообщил, что машину эвакуировали. Приехав на штрафстоянку по указанному адресу, актер не обнаружил ровным счетом ничего. Он перезвонил незнакомцу, на том проводе ему сообщили, что машина куплена у гражданина Узбекистана и возвращению не подлежит.

Актер обратился в полицию и оценил свой моральный ущерб в 100 тысяч рублей. Как разрешится дело, пока неизвестно.

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