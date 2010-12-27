У ЗАО "Метробетон" украл оборудование на три миллиона рублей

Правоохранительные органы начали проверку.

Петербургское ЗАО "Метробетон" стало жертвой воров. Со склада компании было похищено оборудование на сумму три миллиона рублей. Об этом сообщают Невские Новости.

Как стало известно, 6 сентября в полицию с заявлением пришел представитель "Метробетона". Он рассказал сотрудникам полиции, что в период с 15.00 5 сентября до 12.00 6 сентября, злоумышленники украли со склада на проспекте Культуры станок для гибки сеток, копрессор, гибочный станок, сварочный полуавтомат, трубогибочный станок. Общая сумма ущерба составляет три миллиона рублей.

Правоохранительные органы начали проверку по факту обращения. Уголовное дело будет возбуждено после предоставления заявителем всей необходимой документации на похищенное оборудование.

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