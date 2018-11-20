У Смольного прошел одиночный пикет против вонючей горячей воды на Гражданке

На плохую воду пожаловались жители Гражданского проспекта.

В четверг, 7 февраля, несколько жителей Калининского района выстроилось возле Смольного с плакатами. Петербуржцы требуют от властей решить проблему с вонючей горячей водой на нескольких адресах города. Об этом сообщил руководитель движения "Красивый Петербург" Красимир Вранси "ВКонтакте".

В социальных сетях десятки людей жалуются на запах горячей воды, который напоминает запах "тухлых яиц", "канализации" и "сероводорода". Активисты называют адреса: Гражданский проспект, улица Хлопина, улица Бутлерова, проспект Непокоренных, улица Верности и другие.

По словам горожан, многочисленные жалобы в службы не помогли. Чиновники просто пересылают обращения друг другу.

Жилищный комитет переслал жалобу в Комитет по энергетике, а Комитет по энергетике – в Жилищный комитет. Просто тянут время. Отопительный сезон пройдет, и о проблеме забудут до следующей осени. Активисты

Жители Гражданки решили не ждать и вышли на улицы с плакатами, чтобы выразить свое недовольство властям города. Они приглашают главу Петербурга и его заместителей в гости, чтобы те лично оценили качество горячей воды и прополоскали ей рот.

Ранее мы писали, что жители Петроградки устроили пикет возле администрации из-за плохой уборки снега.

Фото: скриншот прямой трансляции ВКонтакте / Красимир Врански