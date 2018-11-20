Жители Петроградки устроили пикет возле администрации из-за плохой уборки снега

С активистами лично разговаривал глава администрации Иван Громов.

Днем 4 февраля жители Петроградского района выстроились с плакатами у здания районной администрации на Большой Монетной. Пикетирующие требовали решить вопрос с плохой уборкой снега в городе.

В общей сложности в пикете приняли участие семь человек. Они принесли с собой плакаты с надписями: "Петроградская завалена снегом и льдом", "Непроходимый снег", "Идет третий месяц зимы, на улицах не убирают" и другими. Кроме того, активисты назвали адреса, где, по их мнению, хуже всего убирают снег.

С горожанами поговорил лично глава администрации района Иван Громов. Он заявил, что власти Петербурга стараются следить за уборкой снега в городе, однако техники на это не хватает.

Ранее мы писали, что автобус застрял в снегу на улице Демьяна Бедного.

Фото: ВКонтакте / Пенсионеры Санкт-Петербурга