У "Санкт-Петербург Плаза" мужчина пытался сжечь себя

Прохожие помешали мужчине совершить акт самосожжения около бизнес-центра на Малоохтинском проспекте.

Днем в пятницу, 8 декабря. мужчина попытался поджечь себя около здания "Санкт-Петербург Плаза". На площади около дома 64 на Малоохтинском проспекте петербуржец облил себя горючим веществом. Очевидцы увидели у него в руках зажигалку. Прохожие помещали ему, обездвижив. После чего на место вызвали полицию.

Сейчас пострадавшего отвезли в правоохранительные органы. Возможно, ему потребуется помощь врачей.

Очевидцы рассказывают, что мужчина хотел попасть в офис компании, занимающейся бинарными опционами. Причины его поступка не известны. Обстоятельства выясняются.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург