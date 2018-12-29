Плаза прокомментировал победу Андорры над баскетбольным "Зенитом"

Петербуржцы уступили андорцам в матче Еврокубка.

Главный тренер петербургской баскетбольной команды "Зенит" Плаза рассказал, почему команде из Андорры удалось обыграть его воспитанников. По мнению специалиста, на этот раз оппонент оказался значительно опытнее и сильнее, чем наши спортсмены. Однако, спикер добавил, что "сине-бело-голубые" сражались достойно.

Напомним, что игра завершилась с результатом 74:86 в пользу иностранных представителей. Теперь хозяева матча перешли в следующий этап Еврокубка. На данный момент Андорра является лидером группы H. Петербуржцы находятся на третьей позиции.

В следующий раз баскетболисты "Зенита" выйдут на паркет в Петербурге 30 января. Они выступят в рамках Еврокубка против казанского клуба УНИКС.

Фото: Вконтакте/БК "Зенит"